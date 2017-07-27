Клиентам Бинбанка с картами Visa стал доступен Android Pay

Клиенты банка, использующие смартфоны на базе операционной системы Android, смогут скачать соответствующее приложение в Google Play и привязать к нему банковскую карту. Чтобы добавить карту, необходимо отсканировать ее данные в приложении или ввести их вручную и подтвердить добавление с помощью одноразового пароля, высылаемого в СМС-сообщении. С мая 2017 года сервис стал доступен держателям карт Mastercard, выпущенных Бинбанком, теперь аналогичную возможность получили держатели карт Visa.

Система платежей Android Pay позволяет использовать как дебетовые, так и кредитные карты. При этом сама карта может быть как бесконтактной, так и обычной. Оплата с помощью смартфона возможна в торговых точках, терминалы которых поддерживают бесконтактную оплату. Для этого достаточно разблокировать телефон и поднести к терминалу в магазине.

Сервис доступен для смартфонов с операционной системой Android версии 4.4 и выше и наличием модуля NFC.