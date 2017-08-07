Евгений Владимирович Давыдович будет назначен председателем правления Бинбанка

Назначение Евгения Владимировича Давыдовича председателем правления Бинбанка состоится после согласования его кандидатуры с Банком России.

«Для повышения эффективности корпоративного управления мы приняли решение назначить опытного топ-менеджера извне. У Евгения Владимировича Давыдовича большой опыт руководства в банковском бизнесе. Приоритетными задачами нового руководителя будет формирование системы управления банка в соответствии с лучшими международными практиками, улучшение структуры баланса и повышение рейтингов», – комментирует председатель совета директоров Бинбанка Михаил Сафарбекович Гуцериев.

«Я буду рад присоединиться к сильной и профессиональной команде Бинбанка, рассчитываю вместе добиться высоких результатов. Бинбанк входит в число лидеров рынка, является универсальным банком федерального масштаба, мы продолжим усиливать его позиции, предлагая клиентам все современные финансовые услуги по оптимальной цене», – отмечает Евгений Владимирович Давыдович.

Евгений Давыдович родился в 1974 году в России, в Приморском крае. Имеет два высших образования по специальностям «Менеджмент в производственной сфере» и «Банковское дело». Женат, имеет четверых детей.

В банковскую сферу пришел в 1997 году, где прошел путь от старшего экономиста отдела ценных бумаг и инвестиций до председателя правления. В 2010 году был приглашен в группу «Связной» для развития Связного банка. В 2013 году был назначен председателем правления Связного банка, а в 2016 году – президентом ГК «Связной».