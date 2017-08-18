Бинбанк до конца года выпустит карты десяткам тысяч студентов 10 ведущих вузов России

Бинбанк планирует организовать новые кампусные проекты в 10 ведущих вузах в Благовещенске, Волгодонске, Екатеринбурге, Омске, Перми, Улан-Удэ и Челябинске. Таким образом, к концу года количество вузов, студенты и преподаватели которых пользуются картами Бинбанка, достигнет 20.

На данный момент держателями кампусной карты Бинбанка являются более 100 тыс. студентов и преподавателей, которым доступны финансовые и нефинансовые сервисы.

«Мы планируем, что к концу года такими картами Бинбанка будут пользоваться более 150 тысяч студентов. Банк уделяет особое внимание сотрудничеству как с университетами, так и со школами. Основная задача, которую мы перед собой ставим, - это выстраивание долгосрочных отношений с молодым поколением, финансовое образование молодежи. Построение новых и удобных решений, создание одной из первых на рынке комплексных цифровых экосистем в университетах – лучший вариант решения этой задачи. Студенты и школьники – это наши будущие взрослые клиенты», – отмечает первый заместитель председателя правления Бинбанка Петр Морсин.

Студенты могут использовать карту для получения стипендии, преподаватели – для начисления зарплаты. Одновременно карта является пропуском на территорию вуза, электронным читательским билетом и средством для оплаты питания.

Кампусные проекты Бинбанка уже действуют в ведущих вузах в разных городах – Хабаровске, Новосибирске, Томске, Кемерово, Йошкар-Оле и Ульяновске.

Кампусная карта Бинбанка — это премиальная карта платежной системы Mastercard с технологией бесконтактной оплаты, позволяющей делать покупки в одно касание — картой или смартфоном. Карта является доходной, на остаток по ней начисляется до 5% годовых. Снятие наличных без комиссии доступно в 15,5 тыс. банкоматов Бинбанка и его партнеров по всей стране, а также в устройствах любых других банков в рамках сумм, достаточных для повседневных трат.

Программа лояльности «Бинбонус» позволяет получать бонусы за покупки в разных категориях и возмещать ими совершенные траты.

Функционал кампусной карты будет расширяться. В ближайшей перспективе ее можно будет использовать в качестве электронной зачетной книжки, средства контроля доступа к научному оборудованию и информационным системам вуза. Также банк завершает разработку мобильного приложения для студентов, позволяющего получать ряд дополнительных сервисов: онлайн-расписание занятий, статус учебных задолженностей, электронный студенческий билет и электронный кошелек, привязанный к кампусной карте.

До конца года в планах Бинбанка запустить кампусные проекты на картах платежной системы «Мир».