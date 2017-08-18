Чистая прибыль Бинбанка за 7 месяцев 2017 года по РСБУ составила 2 млрд рублей

Размер чистых активов поддерживается на стабильном уровне, их объем составил 1,2 трлн рублей на 1 августа 2017 года (рост на 1% по сравнению с показателем на начало года). Объем общего портфеля кредитов клиентам банка составил 173 млрд рублей, портфель ценных бумаг – 140 млрд рублей (сформирован преимущественно из высоколиквидных бумаг надежных эмитентов).

Бинбанк располагает устойчивой базой клиентского фондирования. Общий объем клиентских средств за 7 месяцев 2017 года вырос на 1%, составив на 1 августа около 745 млрд руб. При этом объем средств, привлеченных банком от физических лиц, несмотря на снижение ставок в течение года, вырос за семь месяцев на 2,3% (в том числе на 0,5% за июль) до 556 млрд рублей на 1 августа. Объем средств, привлеченных банком от предприятий и организаций, составил 190 млрд руб.

Ликвидность банка сохранилась на высоком уровне. Все обязательные нормативы ликвидности по требованиям ЦБ РФ на 1 августа 2017 года выполнялись с существенным запасом:

• Норматив мгновенной ликвидности (Н2): 64,3% (регулятивный минимум – 15%)

• Норматив текущей ликвидности (Н3): 129,8% (регулятивный минимум – 50%)

• Норматив долгосрочной ликвидности (Н4): 9,3% (регулятивный максимум – 120%)

Бинбанк усилил свои позиции по собственному капиталу, размер которого составил 94,6 млрд рублей: показатели достаточности капитала банка за июль дополнительно укрепились и на 1 августа находились на уровнях, значительно превышающих регулятивный минимум, что обеспечивает Бинбанку солидный буфер и запас для развития бизнеса:

• Норматив собственных средств (капитала, Н 1.0): 14,5% (+0,8 п.п., регулятивный минимум – 8,0%);

• Норматив основного капитала (Н 1.2): 10,9% (+0,5 п.п., регулятивный минимум – 6,0%)

• Норматив базового капитала (Н 1.1): 8,9% (+0,4 п.п., регулятивный минимум – 4,5%).