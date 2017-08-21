Бинбанк выплатил свыше 17 млн рублей купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям серии БО-П05

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П05 (идентификационный номер выпуска 4B020500323B001P от 11.07.2017 г.). Размер выплат за первый купонный период составил 17 400 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 5,80 рублей.



Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил пятый выпуск серии БО - П05 в августе 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения - 21 июля 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка первого купона установлена в размере 11,15% годовых. Процентные ставки 2-12 купонов равны процентной ставке первого купона.