Около 80% обращений в окно МФЦ офиса Бинбанка составила регистрация недвижимости

Окно Многофункционального центра в офисе Бинбанка на Новом Арбате обслужило 700 человек за месяц работы, предоставив им госуслуги по более чем 1 500 обращений. Таких результатов удалось достичь в ходе пилотного проекта по сотрудничеству Бинбанка с МФЦ Московской области, стартовавшего 19 июля 2017 года.



Самой востребованной услугой среди посетителей отделения Бинбанка стала регистрация подмосковной недвижимости. Около 80% обращений было связано именно с ней. Еще 20% клиентских запросов пришлось на получение выписок из ЕГРН и услуги для предпринимателей. Удобство данного окна в том, что жителям Москвы, приобретающим недвижимость в области, для ее регистрации не нужно ехать в офис МФЦ, расположенный за пределами столицы.



Наиболее популярными районами Московской области по числу заявлений на регистрацию недвижимости стали Одинцовский, Истринский, Красногорский, Раменский и Ленинский. Свыше 80% клиентов приобретали недвижимость в этих районах. Почти 90% обратившихся граждан — жители Москвы.



«Мы видим, что услуги областного МФЦ на территории Москвы востребованы и москвичами, и жителями Подмосковья. Это очередной шаг к распространению услуг Московской области на территории столицы. Наше сотрудничество с Бинбанком — успешный пример государственно-частного партнерства, и мы планируем расширять его в дальнейшем», — прокомментировала заместитель министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Елена Дрыганова.



Напомним, в конце июля в офисе Бинбанка по адресу Новый Арбат, дом 13 было открыто окно МФЦ для оперативного получения госуслуг. Окно МФЦ работает шесть дней в неделю, с понедельника по пятницу (с 10.00 до 20.00) и в субботу (с 11.00 до 17.00). Услугами МФЦ могут воспользоваться частные лица и предприниматели.



Окно МФЦ в отделении Бинбанка позволяет клиентам решать финансовые и нефинансовые вопросы на одной площадке: пользоваться как госуслугами, так и банковскими продуктами, что существенно экономит время.



В данный момент Бинбанк и МФЦ Подмосковья работают над увеличением комплекса возможностей для своих клиентов. В ближайших планах — запуск услуги по переоформлению водительских удостоверений.