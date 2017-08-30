Бинбанк до конца года выпустит свыше 40 тысяч карт учителям, школьникам и их родителям

Бинбанк до конца года планирует выпуск 40,5 тысяч карт для школьников, их родителей и учителей в образовательных учреждениях четырех годов России. Данные планы по эмиссии будут реализованы в рамках 15 кампусных проектов в школах Владивостока, Красноярска, Минусинска и Ростова-на-Дону.

В рамках проекта свыше 17 тыс. школьников по всей стране получат карты «Юниор», еще для 22 тыс. родителей будут выпущены дебетовые карты, а 1500 учителей станут клиентами Бинбанка в рамках зарплатных проектов.



С 2012 года Бинбанк выпустил свыше 120 тысяч карт «Юниор» для российских школьников. На текущий момент Бинбанк сотрудничает с более чем 400 школами по всей стране. Кампусные проекты в российских школах носит социально-просветительский характер. Продукты данной категории нацелены на знакомство детей и взрослых с продуктом, а также на повышение финансовой грамотности через приобщение к практическим финансовым инструментам.



Карта «Юниор» международной платежной системы разработана специально для детей от 6 до 17, расплачиваться ею можно в любых торговых точках и интернете. Карточный счет ребенка оформляется на родителя, при этом карта именная и заводится на имя ребенка. Родитель может устанавливать лимиты на траты по карте ребенка, просматривать выписку, пополнять карту ребенка через свой интернет-банк.



С помощью банковской карты дети на практике знакомятся с современным банковским сервисом, а также получают навык сбережения денежных средств, благодаря начислению дохода на остаток в размере 7% годовых. Кроме того, карта может стать пропуском в школу или читательским билетом в библиотеке. Платить за питание в школьной столовой с помощью карты намного удобнее, поскольку ребенок не потеряет деньги, и никто кроме него не сможет ими воспользоваться.