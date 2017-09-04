В августе объем выдач ипотечных кредитов Бинбанка превысил 1 млрд рублей

Объем выдач ипотечных кредитов Бинбанка за август 2017 года превысил 1 млрд рублей. Таких результатов удалось достичь в ходе сотрудничества с АИЖК и кредитования по собственной ипотечной программе.



С начала года общий объем выданной ипотеки (по собственной и агентской программе) превысил 5 млрд рублей, что в 3,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,35 млрд рублей).



«С начала года более 3 000 семей улучшили свои жилищные условия с помощью ипотечного кредита в Бинбанке. Ежемесячный рост объема выданной ипотеки в нашем банке составляет порядка 20%. Сегодня мы наблюдаем активный спрос со стороны населения на ипотеку и способствуют этому снижение стоимости недвижимости и снижение кредитных ставок в целом по рынку», — отмечает Алексей Фарафонтов, член правления Бинбанка.



На текущий момент в Бинбанке можно получить ипотечный кредит, в том числе на рефинансирование по ставке от 9,5%.