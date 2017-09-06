Общий объем экспресс-гарантий Бинбанка для МСБ превысил 19 млрд рублей

Бинбанк предоставил свыше 20 тыс. экспресс-гарантий для кредитования МСБ на общую сумму 19,5 млрд рублей. Таких результатов удалось добиться благодаря запуску продукта – «Экспресс-гарантия», стартовавшему в марте 2017 года. Только в июле объем выданных гарантий малому и среднему бизнесу на обеспечение исполнения госконтрактов в рамках 44-ФЗ составил 6,3 млрд рублей. При этом была оказана поддержка 7 тыс. субъектам малого и среднего бизнеса.



Экспресс-гарантии доступны как предприятиям, так и индивидуальным предпринимателям. Представители малого и среднего бизнеса могут за короткий срок получить дистанционно (без посещения офиса) банковскую гарантию на сумму до 50 млн рублей. При этом не требуется обеспечение, а комплект документов минимален и предоставляется в электронном виде (конкурсная документация, учредительные документы и финансовая отчетность). Срок принятия решения о выдаче гарантии составляет от 15 минут до 1 часа, комиссия — от 3,3% годовых.