Оборот Бинбанка по переводам с карты на карту превысил 3 млрд рублей в месяц

Сервис позволяет через сайт Бинбанка переводить средства между клиентами любых кредитных организаций: карты отправителя и получателя могут быть выпущены любым российским банком. Перевод денежных средств происходит моментально, при этом все операции защищены технологией 3D Secure, которая позволяет обеспечить максимальный уровень безопасности.



«С начала года оборот Бинбанка по переводам с карты на карту вырос в 10 раз, в результате наша доля на этом рынке составила порядка 11%. Это значит, что каждый десятый перевод в стране совершается с помощью сервиса Бинбанка, – отмечает Филипп Петров, начальник отдела по развитию бизнеса Бинбанка. – Учитывая высокую востребованность этой услуги, мы предоставляем возможность подключить наш сервис другим кредитным организациям, не имеющим своих решений в этой области, а также платежным агрегаторам и компаниям, желающим развивать направление онлайн-переводов».

Для проведения операции необходимо войти в раздел переводов с карты на карту на сайте Бинбанка или его партнера, ввести данные карты списания (номер, срок действия, CVC/CVV2) и номер карты получателя средств. Переводы поддерживаются в том числе для карт платежной системы «Мир». Для проведения операции дополнительная регистрация не требуется.



Минимальная сумма перевода составляет 10 рублей, максимальная – 150 тыс. рублей. Максимальная сумма перевода с одной карты в месяц – 599 тыс. рублей.