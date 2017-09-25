Бинбанк выплатил свыше 1,4 млрд рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-02

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-02 (идентификационный номер выпуска 4B020202562B от 07.11.2011). Размер выплат за восьмой купонный период составил 1 436 млн рублей, в расчете на одну облигацию - 60,49 рубля.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-02 со сроком обращения 3 года, продленным до 12 лет, Бинбанк разместил 24 сентября 2013 года. Совокупный объем выпуска с учетом размещенных дополнительных выпусков составляет 24 млрд рублей. По выпуску предусмотрено двадцать четыре купонных периода продолжительностью 6 месяцев. Процентные ставки девятого и десятого купонов –12 % годовых.