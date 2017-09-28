Бинбанк выплатил купон в размере свыше 6,3 млн долларов США по трехлетним еврооблигациям

Бинбанк выплатил купон по трехлетним еврооблигациям, выпущенным в марте 2016 года в объеме 150 млн долларов США (ISIN XS1379311761). Объем купонной выплаты за третий процентный период составил 6 375 тыс. долларов США. Ставка купона – 8,5% годовых, купон выплачивается два раза в год. По выпуску предусмотрено шесть процентных периодов.

Бумаги допущены к обращению на Венской и Ирландской фондовых биржах.