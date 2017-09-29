Бинбанк выплатил свыше 56 млн рублей купонного дохода за пятый купонный период по биржевым облигациям серий БО-08 и БО-09

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-08 и БО-09 (идентификационные номера выпусков 4B020802562B и 4B020902562B соответственно от 25.12.2013 г.). Размер выплат за пятый купонный период составил 56 865 114,24 рублей, в расчете на одну облигацию - 59,84 рубля.

Биржевые облигации серий БО-08 и БО-09 Бинбанк разместил 3 апреля 2015 года. Срок погашения составляет 2184 дня с даты начала размещения. Объем каждого выпуска – 3 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня. Процентная ставка шестого купона установлена в размере 12%.