Бинбанк и ЛитРес подарят студентам книги по бизнесу и личностному росту

Бинбанк и электронная библиотека ЛитРес подготовили для студентов приятный сюрприз: каждый студент сможет бесплатно скачать книги по тематике «деловая литература» и «личностный рост» на сайте Бинбанка.



Для этого достаточно зайти в раздел «Для студентов» на сайте банка, открыть «Электронную библиотеку» и перейти по ссылке на сайт ЛитРеса.

После авторизации или быстрой регистрации откроется список из 20 изданий, 5 из которого можно будет скачать бесплатно.



Для скачивания доступны наиболее актуальные для студентов и молодых специалистов книги — о поиске работы, постановке целей, тайм-менеджменту, командной работе и личной продуктивности. В список входят такие издания как «Харизма лидера» Радислава Гандапаса, «Лайфхаки влиятельных людей» Стивена Пирса, «Нешаблонное мышление» Джона О`Киффи и другие книги.