Бинбанк выплатил свыше 27 млн рублей купонного дохода за третий купонный период по биржевым облигациям серии БО-П04

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П04 (идентификационный номер выпуска 4B020400323B001P от 23 июня 2017 г.). Размер выплат за третий купонный период составил 27 480 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 9,16 рубля.



Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил четвертый выпуск серии БО - П04 в июле 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения - 03 августа 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка первого купона установлена в размере 11,15% годовых. Процентные ставки 2-12 купонов равны процентной ставке первого купона.