Бинбанк внедрил систему скоринга Объединенного Кредитного Бюро

Бинбанк будет использовать основной скоринг бюро в качестве составной части собственной комплексной системы для оценки кредитных рисков. Также внедрены нишевые модели скоринга для револьверных и неревольверных продуктов. Линейка скорингов будет использоваться как для принятия решения о выдаче кредита новым клиентам, так и для работы с текущим портфелем банка, в том числе для управления лимитами и кросс-продаж. Перед принятием решения о подключении банк провел успешное тестирование сервисов.

Скоринг – аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на основании данных из его кредитной истории. Значение выдается в виде скорингового балла, который отражает вероятность дефолта заёмщика в течение последующих 12 месяцев по любому из его кредитов. При построении скоринговой модели используется метод логистической регрессии. Набор предсказательных переменных в модели носит исключительно поведенческий характер, то есть содержит только информацию из кредитной истории заёмщика.

Нишевые модели разработаны для увеличения предсказательной силы в соответствующих сегментах.

При расчете скорингов используются данные из 288 млн кредитных историй, хранящихся в базе ОКБ. Доля информативных ответов (хит-рейт) при запросах в ОКБ превышает 96%, что гарантирует очень высокую точность скоринговых карт.

«Текущая ситуация на рынке заставляет нас уделять повышенное внимание аспектам риск-менеджмента. Сервисы ОКБ позволят нам улучшить оценку риска новых клиентов, предложив им оптимальные условия кредитования и сохранив качество портфеля на высоком уровне, а также повысить эффективность работы с существующими клиентами банка», – комментирует Дмитрий Герасимов, начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка.

«Скоринг Бюро давно зарекомендовал себя как эффективный инструмент по оценке рискового профиля заемщиков для банков, нацеленных на кредитование новых клиентов. Сервис можно использовать как в рамках собственных скоринговых систем банков, так и в качестве самостоятельной модели», – отмечает Николай Мясников, заместитель генерального директора ОКБ.