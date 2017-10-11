Бинбанк ввел спецпредложение по кредиту наличными и снизил ставку для надежных заемщиков

Минимальная ставка потребительского кредита в рамках специального предложения составляет 10,99% годовых, срок фиксированный – один год. Ставка устанавливается индивидуально после рассмотрения банком заявки на кредит, при этом она будет не выше 18,99% годовых.

По стандартной программе потребительского кредитования Бинбанк снизил на 1 процентный пункт минимальную ставку для зарплатных клиентов и сотрудников бюджетных организаций. Теперь при кредите в размере свыше 300 тыс. рублей ставка для указанных категорий заемщиков составит 13,99% годовых. Для кредитов, сумма которых не превышает 300 тыс. рублей, ставка осталась на уровне 18,99% годовых.

Ставки по программе рефинансирования также снизились и теперь составляют от 13,99% до 22,5% годовых. Напомним, что в Бинбанке можно рефинансировать до трех кредитов, взятых ранее в других кредитных организациях, тем самым уменьшив долговую нагрузку. Ставка при рефинансировании будет на 2 пункта ниже, чем по прежним условиям, но в рамках указанного диапазона.

Кредит в Бинбанке можно оформить на срок до 7 лет, максимальная сумма – 2 млн рублей.

При оформлении заявки на стандартный потребительский кредит через сайт банка процентная ставка снижается на 0,5 процентного пункта.