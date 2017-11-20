Бинбанк снизил ставки по кредитам малому и среднему бизнесу

Снижение ставок произошло как по инвестиционным, так и по оборотным кредитам.



Ставки по инвестиционным кредитам снижены на 4-5 процентных пунктов, при этом минимальная ставка составила 9,9% годовых. Инвестиционные кредиты предоставляются малому и среднему бизнесу на долгосрочные цели, включая ремонт и реконструкцию, расширение бизнеса, развитие новых направлений, приобретение недвижимости, транспорта и оборудования. Кроме того, представители МСБ в рамках этой программы могут рефинансировать кредиты, полученные ранее по более высоким ставкам в других банках на аналогичные цели.



Ставки по кредитам на пополнение оборотных средств снизились на 1-4 процентных пункта в зависимости от типа выдачи. Так, минимальная ставка по возобновляемой кредитной линии теперь составляет 9,6% годовых (снижение на 1 -1,5 пункта), а кредит в форме единовременной выдачи или невозобновляемой кредитной линии теперь можно оформить под 10,9% годовых (снижение на 3-4 пункта).



Оборотные кредиты позволяют юридическим лицам получить дополнительный источник финансирования, к примеру – на закупку товара или производственных материалов. По оборотным кредитам также доступно рефинансирование займов, прежде оформленных в других банках.