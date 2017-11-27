Бинбанк выплатил свыше 30 млн рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-П01

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П01 (идентификационный номер выпуска 4B020100323B001P от 24 марта 2017 г.). Размер выплат за восьмой купонный период составил 30 960 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 10,32 рубля.



Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил первый выпуск серии БО - П01 в марте 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения - 27 марта 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка первого купона установлена в размере 12,15% годовых. Процентные ставки 2-12 купонов равны процентной ставке первого купона.