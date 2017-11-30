Бинбанк выплатил свыше 290 млн рублей купонного дохода за пятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-14

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-14 (идентификационный номер выпуска 4B021402562B от 25.12.2013). Размер выплат за пятый купонный период составил 290 662 529,22 рублей, в расчете на одну облигацию - 58,59 рубля.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-14 со сроком погашения 6 лет, Бинбанк разместил 3 июня 2015 года. Объем выпуска составляет 5 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 6 месяцев. Процентная ставка шестого купона установлена в размере 11,75% годовых.

Биржевые облигации Бинбанка серии БО-14 включены во второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже.