Малый и средний бизнес получит бонусы от Бинбанка при пролонгации депозита

Бинбанк запустил акцию для клиентов малого и среднего бизнеса, позволяющую получить надбавку до 0,4 процентного пункта к базовой ставке при переоформлении «классического» депозита.

Надбавка будет действовать в том случае, если суммы нового и прежнего депозитов составляют не менее 1 млн рублей (10 тыс. долларов или евро), при этом размер текущего размещения не меньше размера предыдущего. Новый депозит представителю малого и среднего бизнеса нужно открыть в том же месяце, в котором закончился срок действия прежнего депозита. Размер надбавки к ставке зависит от срока, суммы и валюты размещения.

Депозит «Классический», участвующий в акции, является самым простым и при этом наиболее доходным в широкой линейке Бинбанка, открывается на срок от одного месяца (31 день) до двух лет (729 дней). Выплата процентов производится по окончании срока размещения.

В том случае, если предпринимателю необходимы дополнительные опции, он может выбрать другой депозит банка: «Накопительный» (возможность пополнения), «Расходный» (доступно полное или частичное снятие средств досрочно), «Овернайт» (доход от размещения на один день). Кроме того, клиенты малого и среднего бизнеса могут воспользоваться «Гарантийным» депозитом (выступает в качестве обеспечения исполнения обязательств клиента при проведении кредитных сделок).