Бинбанк выплатил свыше 1,1 млрд рублей купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-05, БО-10 - БО-13

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-05, БО-10, БО-11, БО-12 и БО-13 (идентификационные номера выпусков 4B020502562B, 4B021002562B, 4B021102562B, 4B021202562B и 4B021302562B соответственно от 25.12.2013 года). Размер выплат за шестой купонный период биржевых облигаций серии БО-05 составил 523 021 825,92 рубля, в расчете на одну облигацию – 59,84 рубля. Размер выплат за пятый купонный период биржевых облигаций серий БО-10, БО-11, БО-12 и БО-13 составил 651 735 649,53 рубля, в расчете на одну облигацию – 58,59 рубля.

Бинбанк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-05 в декабре 2014 года и выпуски биржевых облигаций серий БО-10 - БО-13 со сроком погашения в 2184 день с даты начала размещения в июне 2015 года. Объем выпуска серии БО-05 составляет 11 млрд рублей, объем выпуска серии БО-12 - 6 млрд рублей, а объем каждого выпуска серий БО-10, БО-11 и БО-13 составляет 3 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый. Процентная ставка седьмого и восьмого купонов биржевых облигаций серии БО-05 установлена в размере 9%. Процентная ставка шестого купона биржевых облигаций серий БО-10, БО-11, БО-12 и БО-13 установлена в размере 11,75%.