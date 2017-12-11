Бинбанк исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-05

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации серии БО-05 в количестве 8 670 574 штук номинальным объемом 8 670 574 тыс. рублей.

Ценные бумаги выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости. Также владельцам облигаций был выплачен накопленный купонный доход по состоянию на 11 декабря 2017 года на общую сумму 10 664 806,02 рубля.

Биржевые облигации серии БО-05 общим объемом 11 млрд рублей со сроком обращения 6 лет были размещены Бинбанком 10 декабря 2014 года. Следующая оферта состоится 10 декабря 2018 года. Ставки по седьмому и восьмому купонным периодам выпуска установлены в размере 9% годовых. Процентные ставки последующих купонных периодов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами. Дата погашения биржевых облигаций серии БО-05 - 2 декабря 2020 года.