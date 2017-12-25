В банкоматах Бинбанка появилась возможность пополнения карт банка «Зенит» без комиссии

Теперь клиенты банка «Зенит» могут пополнять свои карты в банкоматах и платежных терминалах Бинбанка, комиссия за операцию не взимается. Единовременно клиент может внести сумму до 85 тыс. рублей, а в месяц – до 599 тыс. рублей. Максимальная сумма, которую можно внести без комиссии в течение месяца, составляет 300 тыс. рублей.



Как и прежде, через устройства самообслуживания Бинбанка можно без комиссии пополнять карты Альфа-Банка, Райффайзенбанка, Тинькофф Банка, Связь-банка, Модульбанка, Touch Bank, Веста Банка и Росевробанка.



Общая сеть платежных терминалов и банкоматов Бинбанка, работающих на внесение наличных, насчитывает 1,4 тыс. устройств по России. Всего у Бинбанка более 15 тыс. устройств самообслуживания с учетом банкоматов банков-партнеров.