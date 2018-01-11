Бинбанк предоставил возможность оплаты покупок умными часами Garmin

Бинбанк реализовал возможность бесконтактной оплаты товаров и услуг при помощи технологии Garmin Pay. Теперь клиенты Бинбанка, являющиеся держателями карт Visa и ведущие активный образ жизни, могут совершать платежи смарт-часами в любой точке мира, где есть терминалы для приема бесконтактной оплаты.



Данный функционал доступен на умных часах Garmin vívoactive 3. Для подключения сервиса достаточно добавить дебетовую или кредитную карту Visa в приложение Garmin Pay на любом смартфоне, соединенном со смарт-часами по bluetooth. Для регистрации в сервисе владельцу часов необходимо придумать четырехзначный пароль для подтверждения транзакций.



На текущий момент клиенты Бинбанка могут воспользоваться любым из существующих сервисов бесконтактной оплаты с помощью смартфона или умных часов — Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay и Garmin Pay.