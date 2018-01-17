Бинбанк выплатил свыше 1 млрд рублей купонного дохода за девятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-03

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-03 (идентификационный номер выпуска 4B020302562B от 07.11.2011). Размер выплат за девятый купонный период составляет 1 010,65 млн рублей, в расчете на одну облигацию – 56,21 рубля.

Первичное размещение биржевых облигаций серии БО-03 состоялось 16 июля 2013 года. На текущий момент совокупный объем биржевых облигаций указанного выпуска в обращении составляет 18 млрд руб. Срок обращения биржевых облигаций - 12 лет с датой погашения 16 июля 2025 года.