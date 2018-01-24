Бинбанк выплатил свыше 652 млн рублей купонного дохода за шестой купонный период по биржевым облигациям серий БО-06 и БО-07

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серий БО-06 (идентификационный номер выпуска 4B020602562B от 25.12.2013) и БО-07 (идентификационный номер выпуска 4B020702562B от 25.12.2013). Совокупный размер выплат за шестой купонный период по указанным бумагам составил 652,7 млн рублей: 199,2 млн рублей по облигациям серии БО-06 и 453,5 млн рублей по облигациям серии БО-07.



Бинбанк разместил выпуски биржевых облигаций серий БО-06 и БО-07 со сроком обращения 6 лет в январе 2015 года, а в октябре 2015 года разместил дополнительные выпуски №6 к каждому выпуску по 3 млрд рублей каждый. На текущий момент совокупный размещенный объем выпусков БО-06 и БО-07 составляет 15 млрд рублей. По выпускам предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.