Бинбанк выплатил свыше 1,4 млрд рублей купонного дохода за восьмой купонный период по биржевым облигациям серии БО-04

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402562B от 25.12.2013 г.). Размер выплат за восьмой купонный период составил 1 414 801 тыс. рублей. Начисленный купонный доход на одну ценную бумагу составил 59,84 рубля, исходя из ставки купона 12% годовых.



Бинбанк выпустил биржевые облигации серии БО-04 со сроком обращения 6 лет в феврале 2014 года. Совокупный объем выпуска составляет 24 млрд рублей с учетом дополнительных выпусков. Срок погашения - 7 февраля 2020 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.