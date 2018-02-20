Бинбанк завершил настройку банкоматной сети на прием и выдачу купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей

Внесение купюр номиналом 200 и 2 тыс. рублей стало доступно в тех устройствах самообслуживания Бинбанка, в которых предусмотрена соответствующая техническая возможность. Функция снятия новых купюр реализована во всей банкоматной сети, насчитывающей порядка 3 тыс. собственных устройств.

«Техническую настройку мы провели в кротчайшие сроки, при этом загрузка банкоматов новыми купюрами будет происходить по мере необходимости – в зависимости от текущих потребностей клиентов и бизнеса», – отмечает директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов.

Напомним, что держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня более 15 тыс. устройств по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).