Бинбанк перевел все банкоматы и терминалы на единый процессинговый центр

Это позволило унифицировать интерфейс и функционал всех устройств самообслуживания Бинбанка, привести к единообразию перечень операций, а также повысить скорость обработки транзакций.

С ноября 2016 года, после завершения юридического объединения Бинбанка и МДМ Банка, общая сеть банкоматов и терминалов работала на двух процессинговых центрах с использованием разного программного обеспечения. Теперь все устройства банка переведены на единый процессинг, во всех банкоматах и терминалах установлено одно программное обеспечение.

«Для клиентов это означает единый привычный стандарт во всех устройствах самообслуживания – как визуальный, так и функциональный. Помимо снятия и внесения наличных частным лицам доступны платежи в пользу более 10 тыс. поставщиков услуг, переводы с карты на карту, пополнение карт любых российских банков, а также погашение кредитов и пополнение вкладов», – отмечает Никита Хомутов, директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка.

Банку переход на единый процессинговый центр позволит экономить порядка 100 млн рублей в год и повысить качество контроля над работоспособностью устройств, поскольку круглосуточный мониторинг осуществляется из единого центра управления. Кроме того, все новые технические решения и возможности для клиентов банк сможет вводить в максимально короткие сроки.

Сеть собственных банкоматов и терминалов Бинбанка насчитывает порядка 3 тыс. устройств. В общей сложности держателям карт Бинбанка доступны более 15 тыс. банкоматов и терминалов с учетом устройств банков-партнеров.