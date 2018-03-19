Бинбанк и «Эвотор» предложили комплексное решение по эквайрингу и онлайн-кассе для малого бизнеса

Новое решение, позволяющее снизить затраты бизнеса на эквайринг, реализовано совместно с компанией «Некст», эксклюзивным поставщиком оборудования NexGo на российском рынке.

Представители малого и среднего бизнеса, использующие онлайн-кассы «Эвотор», теперь могут приобрести новый пин-пад G3 для эквайринга и подключить его к кассе через специальный драйвер (доступен в магазине приложений «Эвотор»).

Цена на новый терминал G3 составляет 10,5 тыс. рублей, что на треть ниже экспертной оценки текущей средней стоимости аналогичного оборудования на рынке. Доставка оборудования и предоставление драйвера бесплатны. Комиссия по эквайрингу Бинбанка в случае приобретения устройства клиентом составляет 1,35–1,8%, при этом для всех новых клиентов, открывающих расчетный счет в банке, действует специальный тариф – 1,5% вне зависимости от сферы деятельности организации.

«Онлайн-касса «Эвотор» в сочетании с пин-падом NexGo и эквайринговым обслуживанием в Бинбанке – это комплексное инновационное решение, соответствующее всем требованиям закона 54-ФЗ. Мы уверены, что с учетом ценовых преимуществ новый совместный продукт будет востребован как у действующих, так и у новых клиентов. В рамках эквайринга мы обеспечиваем прием карт всех основных платежных систем», – отмечает Никита Хомутов, директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка.