Размер капитала Бинбанка превысил 100 млрд рублей

Размер собственных средств Бинбанка превысил 100 млрд рублей, банк с запасом соблюдает все нормативы достаточности капитала и иные обязательные нормативы ЦБ РФ.

Ранее Банк России утвердил докапитализацию Бинбанка на сумму 56,9 млрд рублей. После приобретения дополнительного выпуска акций Бинбанка Банк России стал основным его акционером: доля ЦБ РФ в уставном капитале Бинбанка на данный момент превышает 99,9%.

Напомним, что 15 марта межбанковский кредит, предоставленный Бинбанком Рост банку, был погашен с последующим роспуском резервов по данному кредиту, что также оказало положительное влияние на капитал.