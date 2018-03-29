Бинбанк снизил ставки по кредитам наличными на 0,5-1,5 процентного пункта

Теперь зарплатные клиенты Бинбанка и сотрудники бюджетных организаций могут оформить потребительский кредит без залога на любые цели по ставке 12,49% годовых, а все иные клиенты – по ставке 15,49% годовых. Такие ставки доступны заемщикам при сроке кредита от 2 до 7 лет независимо от суммы при условии оформления услуги страхования. Страховой полис предусматривает защиту от рисков, связанных со здоровьем, и позволяет проходить лечение в зарубежных клиниках.

Если заемщик не видит необходимости в оформлении страхового полиса, ставка увеличивается на 4 процентных пункта при кредите свыше 300 тыс. рублей и на 7 пунктов при сумме до 300 тыс. рублей.

Минимальная ставка по краткосрочному кредиту на 1 год снижена для всех клиентов до 10,49% годовых, а максимальная – до 17,49% (итоговая ставка устанавливается на усмотрение банка исходя из запрашиваемых параметров кредита и оценки клиента).

Новые условия потребительского кредитования распространяются в том числе и на программу рефинансирования кредитов, оформленных ранее в других банках. Заемщик может не только объединить до трех кредитов в один, включая задолженности по кредитным картам, но и получить дополнительную сумму на руки – на любые цели.

У каждого клиента есть возможность получить скидку в размере 0,5 процентного пункта к ставке – для этого достаточно подать заявку на кредит через сайт Бинбанка.