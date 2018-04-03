Бинбанк снизил ставки по всей линейке кредитных карт

Ставки по всем вновь выпускаемым кредитным картам Бинбанка снижены на 5 процентных пунктов до 24–25,5% годовых. Указанные ставки распространяются на все операции по безналичной оплате товаров и услуг за счет кредитных средств. При этом у клиентов, как и прежде, есть возможность пользоваться льготным периодом до 57 дней: погасив полностью задолженность предыдущего месяца, держатель карты не платит проценты вовсе.

Ставка 24% годовых действует по премиальным картам с кредитным лимитом. По всем остальным кредитным катам Бинбанка ставки составляют 24,5% годовых для вкладчиков, зарплатных клиентов и пенсионеров и 25,5% годовых – для других клиентов.

Держателям премиальных карт Бинбанка доступен лимит до 1 млн рублей, по всем иным картам – до 300 тыс. рублей.