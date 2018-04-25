Бинбанк и Газпромбанк объединили сети банкоматов на прием наличных

Теперь клиенты Бинбанка и Газпромбанка могут вносить наличные средства в единой сети банкоматов без комиссии. С учетом устройств нового партнера общее количество терминалов и банкоматов с функцией cash-in, позволяющих клиентам Бинбанка вносить наличные без комиссии, составило порядка 4 тыс. устройств.

Ранее клиенты Бинбанка и Газпромбанка получили возможность снимать в объединенной банкоматной сети наличные по «домашним» тарифам – без дополнительных комиссий и ограничений по сумме: клиент может снимать средства в рамках тех лимитов, которые предусмотрены тарифами банка, выпустившего карту.

В общей сложности держателям карт Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая на сегодня более 16 тыс. устройств самообслуживания по всей стране (с учетом банкоматов банков-партнеров).