Во всех банкоматах Бинбанка реализована функция оплаты услуг по картам любых российских банков

Теперь держатели карт, выпущенных любым российским банком, могут оплачивать весь перечень услуг в банкоматах и терминалах Бинбанка по всей России. Устройства самообслуживания Бинбанка позволяют совершать платежи в адрес более чем 15 тыс. поставщиков услуг, включая сотовую связь, ТВ и интернет, ЖКХ, школы и детские сады, а также онлайн-игры.



В банкоматах и терминалах, как и прежде, доступно пополнение карт любых банков. Сеть собственных банкоматов и терминалов Бинбанка насчитывает порядка 3 тыс. устройств. В общей сложности держателям карт Бинбанка доступны более 16 тыс. банкоматов и терминалов с учетом устройств банков-партнеров.