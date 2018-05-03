Бинбанк выплатил свыше 27 млн рублей купонного дохода за десятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-П04

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П04 (идентификационный номер выпуска 4B020400323B001P от 23 июня 2017 г.). Размер выплат за десятый купонный период составил 27 480 тыс. рублей, в расчете на одну облигацию - 9,16 рубля.



Выпуск серии БО-П04 Бинбанк разместил в июле 2017 года в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения - 3 августа 2018 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов. Процентная ставка каждого купона установлена в размере 11,15% годовых.