Бинбанк снизил ставки по кредитам малому и среднему бизнесу в среднем на 1,5 процентного пункта

Ставки снижены по всей линейке кредитов для представителей МСБ, включая оборотные и инвестиционные кредиты, а также овердрафт.



Теперь диапазон ставок по большинству выдаваемых кредитов в рамках этих продуктов составляет 9,5-11%.



Финансирование предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям для пополнения оборотных средств, инвестиций в развитие бизнеса и рефинансирования кредитов, оформленных ранее в сторонних банках.



В качестве обеспечения могут выступать залог недвижимости и транспортных средств, гарантийные депозиты, поручительства фонда поддержки МСБ, а также другие варианты, рассматриваемые банком в индивидуальном порядке.