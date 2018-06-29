Карта SVO Club Бинбанка и «Шереметьево» признана лучшей кобрендинговой картой для туристов

Кобрендинговая карта SVO Club Бинбанка и аэропорта «Шереметьево» стала победителем ежегодной национальной премии Loyalty Awards Russia 2018.



Карта завоевала лидерство в двух номинациях — «Лучшая кобрендинговая программа лояльности» и «Лучшая кобрендинговая карта в области туризма».



SVO Club выпускается на базе платежной системы Mastercard, поддерживает бесконтактную технологию оплаты и позволяет путешественникам пользоваться множеством привилегий от банка и аэропорта. На карту начисляются денежные бонусы с каждой покупки, клиент имеет возможность бесплатно парковаться на стоянке у терминала D и у близлежащих отелей, получать скидки в Sheremetyevo Duty Free Heinemann.



Карту можно получить за 15 минут в мини-офисах Бинбанка, расположенных непосредственно в «Шереметьево». Оформить карту можно как по российскому, так и по загранпаспорту. Карта SVO Club может быть стандартной SVO Club World Masterсard и премиальной Premium SVO Club World Masterсard Black Edition, по ней предусмотрена возможность открытия кредитного лимита (до 300 тыс. рублей по стандартной и до 1 млн рублей по премиальной).



«Результаты первого года проекта превзошли наши ожидания: две трети клиентов выбрали именно премиальную карту SVO Club. Создавая этот продукт, мы заботились о том, чтобы сопровождать клиента на каждом этапе его путешествия — начиная от парковки в аэропорту, заканчивая бронью гостиницы и оплатой покупок в течение всей поездки. Эта награда — приятное подтверждение того, что мы действуем в правильном направлении. На текущий момент каждая третья премиальная карта, которую мы выпускаем клиентам, это карта SVO Club Premium Бинбанка», — прокомментировал Игорь Гайдаржи, директор департамента развития Бинбанка Диджитал.



«Мы признательны профессиональному сообществу за высокую оценку программы лояльности SVO club. Это первая в России и одна из немногих в мире программа лояльности аэропорта в партнерстве с банком. Это продукт, который мы долго разрабатывали, включив в него максимум опций, возможностей и преференций для клиентов, и что особенно приятно, она оказалась востребованной и популярной среди часто летающих пассажиров», — подчеркнула Директор по связям с общественностью АО «МАШ» Анна Захаренкова.



Бинбанк выплатил 365 млн руб. купонного дохода за первый купонный период по биржевым облигациям БО-П03

18 Июня 2018

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П03 (идентификационный номер выпуска 4B020300323B001P от 08.06.2017 г.). Размер выплат за первый купонный период составил 365,49 млн рублей, в расчете на одну облигацию — 121,83 рубля.



Бинбанк в рамках программы биржевых облигаций объемом 200 млрд рублей разместил выпуск серии БО-П03 в июне 2017 года. Объем выпуска составляет 3 млрд рублей. Срок погашения — 17 июня 2020 года. По выпуску предусмотрено 3 купонных периода. Процентная ставка каждого купона — 12,15% годовых.