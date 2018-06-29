Интернет-банк Бинбанка стал лидером рейтинга Internet Banking Rank 2018

Интернет-банк Бинбанка завоевал первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2018 агентства Markswebb Rank&Report в номинации Daily Banking. По результатам исследования систем дистанционного банковского обслуживания свыше 30 финансовых организаций интернет-банк Бинбанка был признан самым удобным на рынке.



Рейтинг отражает удобство выполнения широкого спектра повседневных клиентских задач: платежи, переводы, управление финансами на дебетовой карте, получение информации по банковским продуктам. В ходе тестирования аналитики агентства отметили удобство интерфейса и функциональность интернет-банка.



Напомним, в прошлом году интернет-банк Бинбанка также занимал лидирующую позицию в рейтинге Internet Banking Rank 2017.



«За этот год мы существенно улучшили наши дистанционные сервисы: реализовали поддержку мультивалютных карт, оформление заявки на кредит наличными с получением предварительного решения, добавили возможность совершать платежи по нескольким тысячам новых поставщиков услуг. Мы также внедрили возможность совершать онлайн-звонки через интернет-банк и многое другое. Весь этот год мы внимательно анализировали обратную связь клиентов, и стремились к тому, чтобы по максимуму удовлетворить их потребности. Нам вдвойне приятно от того, что высокая оценка и наших пользователей, и экспертного сообщества в этом году снова подтвердила, что мы на правильном пути», — прокомментировал Денис Лавриненко начальник управления развития интернет-банкинга Бинбанка.



Интернет-банк Бинбанка стал лидером рейтинга Internet Banking Rank 2018

21 Июня 2018

Интернет-банк Бинбанка завоевал первое место в рейтинге Internet Banking Rank 2018 агентства Markswebb Rank&Report в номинации Daily Banking. По результатам исследования систем дистанционного банковского обслуживания свыше 30 финансовых организаций интернет-банк Бинбанка был признан самым удобным на рынке.



Рейтинг отражает удобство выполнения широкого спектра повседневных клиентских задач: платежи, переводы, управление финансами на дебетовой карте, получение информации по банковским продуктам. В ходе тестирования аналитики агентства отметили удобство интерфейса и функциональность интернет-банка.



Напомним, в прошлом году интернет-банк Бинбанка также занимал лидирующую позицию в рейтинге Internet Banking Rank 2017.



«За этот год мы существенно улучшили наши дистанционные сервисы: реализовали поддержку мультивалютных карт, оформление заявки на кредит наличными с получением предварительного решения, добавили возможность совершать платежи по нескольким тысячам новых поставщиков услуг. Мы также внедрили возможность совершать онлайн-звонки через интернет-банк и многое другое. Весь этот год мы внимательно анализировали обратную связь клиентов, и стремились к тому, чтобы по максимуму удовлетворить их потребности. Нам вдвойне приятно от того, что высокая оценка и наших пользователей, и экспертного сообщества в этом году снова подтвердила, что мы на правильном пути», — прокомментировал Денис Лавриненко начальник управления развития интернет-банкинга Бинбанка.