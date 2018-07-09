Бинбанк и банк «Открытие» объединили сети банкоматов на снятие наличных

Теперь клиенты Бинбанка могут снимать наличные в сети банкоматов банка «Открытие» по домашним тарифам. Держатели карт банка «Открытие» также могут без комиссии пользоваться собственной сетью банкоматов Бинбанка.



Клиенты имеют возможность снимать средства в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента. Дополнительных ограничений по лимитам на снятие в банкоматах объединенной сети не предусмотрено.



В общей сложности клиентам Бинбанка доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая свыше 19 тысяч устройств самообслуживания по всей России (с учетом банкоматов банков-партнеров). В этой сети держатели карт Бинбанка могут снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат.