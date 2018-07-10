Бинбанк нарастит базу на 30% за счет работы с потенциальными клиентами

Бинбанк внедрил специальный программный модуль по работе с потенциальными клиентами, который позволит дополнительно охватить и привлечь на обслуживание порядка 2,5 млн новых заемщиков, вкладчиков и держателей карт.



Модуль, интегрированный с основными CRM банка, анализирует и выявляет клиентов, которые приходят в офисы перевести деньги, оплатить ЖКХ через кассу или терминал, обменять валюту, но при этом не пользуются основными продуктами банка.



Система будет учитывать поведенческие особенности таких клиентов, их социальный профиль, частоту, географию и историю посещения офисов, а затем сегментировать эту базу и направлять по ней продуктовые предложения. Например, клиент, совершающий регулярные платежи в терминале, получит смс-сообщение с предложением использовать дистанционные каналы — интернет-банк или мобильное приложение. Кроме того, система будет также собирать данные по незавершенным заявкам на продукты банка и формировать напоминания клиентам по мобильному телефону или электронной почте.



Данный подход позволил банку сегментировать клиентов «с улицы» по группам и выделить новую категорию – «плательщики». На первом этапе модуль обработает исторические объемы по транзакциям потенциальных клиентов за последние 5 лет и в дальнейшем ежемесячно в него будет добавляться порядка 60 тысяч новых клиентских записей. Модуль разработан специалистами Бинбанка и компании HFLabs на базе продукта «Единый клиент», который используется в Бинбанке для построения единой клиентской базы с 2012 года.



«Традиционно банковские CRM учитывают действующую клиентскую базу, и основной объем коммуникации направлен на нее: кросс-продажи, предодобренные предложения, системы лояльности и удержания. В работе с потенциальными клиентами мы видим точку роста. В результате нам удастся сократить стоимость привлечения клиента и обеспечить рост собственной клиентской базы на десятки процентов. Для нашего банковского рынка — это один из первых результативных опытов применения автоматизированного подхода к работе с потенциальными клиентами», — прокомментировал директор департамента маркетинга Бинбанка Михаил Семиков.