Бинбанк сфокусируется на семейном обслуживании

Бинбанк внедряет комплексный подход к клиентской базе, фокусом которого станет не только индивидуальный профиль клиента, но и анализ группы связанных с ним лиц — ближайших родственников, которые также обслуживаются в банке. Работа с большими данными позволит предложить таким клиентам более выгодные условия по продуктам, заранее оценивать кредитный лимит с учетом принадлежности к группе лиц, а в некоторых случаях — увеличить лимит кредитования.



Это станет возможно благодаря интеграции нового программного модуля — «Домохозяйства», реализуемого банком и компанией HFLabs. Для банка построение взаимосвязей между клиентами и их анализ позволит снизить стоимость привлечения клиентов в десятки раз, увеличить результативность кросс-продаж и минимизировать кредитные риски.



Например, в банке обслуживается клиент, возраст которого составляет 21 год. У него есть дебетовая карта Бинбанка с историей активных операций. Клиент подает заявку на потребительский кредит на сумму 150 тысяч рублей. С учетом первичного анализа профиля (основной доход — стипендия, отсутствие кредитной истории, не очень большой транзакционный оборот), одобрение заявки несет высокий риск. Анализ клиента при помощи нового подхода показывает, что он входит в группу лиц сегмента «Премиум» — по уровню дохода его ближайших родственников — клиентов банка. С учетом этого банк, к примеру, может рассмотреть возможность открытия лимита, а также предложить клиенту премиум-пакет услуг и дополнительные сервисы. В рамках данного подхода банк может выступать финансовым консультантом всей семьи, учитывая ее общие потребности и персональные предпочтения. Например, в семье появился автомобиль, и банк может предложить всем совершеннолетним членам семьи подключить cashback в категории «Авто», что позволит экономить до 10% с каждой покупки.



«Большинство банков работают по классической схеме взаимодействия с клиентом, в которой есть две роли — клиент и сам банк. Однако будущее любого сервиса — в персонализации продуктовых предложений. Новый программный модуль позволит нам делать более точечные предложения, не беспокоить клиентов ненужными коммуникациями, а также существенно снизить затраты. В результате обслуживание у нас станет более привлекательным, а наши клиенты — по достоинству оценят личный подход», — прокомментировал руководитель блока розничного бизнеса Бинбанка Алексей Фарафонтов.



Обслуживание всей семьи в одном банке позволяет не только быстро, удобно и бесплатно осуществлять денежные переводы друг другу, но и лучше понимать выгоду от использования продуктов банка. Так, родители могут научить ребенка пользоваться дебетовой картой или рассказать, какой вклад лучше открыть, чтобы быстрее накопить на планшет. Для старшего поколения актуальны консультации молодых родственников по использованию пенсионных карт, интернет-банка и платежам за ЖКХ. Таким образом, часть консультационной работы выполняют более финансово грамотные клиенты, банк снижает издержки на дополнительные коммуникации, а клиенты получают именно те услуги и сервисы, которые им нужны.



В ближайшее время аналитический модуль будет интегрирован с CRM-системой Бинбанка, что позволит определять принадлежность клиента к домохозяйству в режиме реального времени в любом офисе.