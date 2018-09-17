Бинбанк запустил новые тарифы РКО для малого и среднего бизнеса

Бинбанк обновил линейку тарифов расчетно-кассового обслуживания для клиентов малого и среднего бизнеса. В зависимости от масштабов бизнеса и объемов платежей клиентам предлагается три тарифных плана на выбор — «Промо», «Комфорт» и «Бизнес».



Каждый из тарифов включает бесплатное открытие расчетного счета и его двухмесячное обслуживание, бесплатное использование интернет-банка, а также пакет бескомиссионых внешних платежей. Тарифы также предусматривают возможность бесплатных переводов физическим лицам с ежемесячным лимитом 150 тысяч рублей.



Ключевыми преимуществами новой линейки тарифов является открытие расчетного счета за 1 день, а также возможность зарезервировать расчетный счет за 5 минут.



Стоимость ежемесячного обслуживания составляет 590 рублей для тарифа «Промо», 1290 рублей для «Комфорта» и 5990 рублей для «Бизнеса».