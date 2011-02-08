Ждет рассмотрения

Пока хотя бы 50% отделений не будут иметь режим работы хотя бы как у отделения на "Октябрьском поле", банк не может быть ориентирован на работу с физлицами. И неплохая линейка вкладов и широкая сеть отделений здесь не помогут, как скажите к вам заходить если большинство отделений работают...