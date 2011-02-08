Рассмотреть возможность для физлиц ,являющимися постоянным клиентом банка более 2,5 лет предоставлять небольшие преференции в виде добавки к % ставке по вкладам. Сроки,%%,сумма вклада- на усмотрение банка, но на взаимовыгодной основе. Возможно в индивидуальном порядке.
Пока хотя бы 50% отделений не будут иметь режим работы хотя бы как у отделения на "Октябрьском поле", банк не может быть ориентирован на работу с физлицами. И неплохая линейка вкладов и широкая сеть отделений здесь не помогут, как скажите к вам заходить если большинство отделений работают...
Скорене не описание полноценной идеи, а вопрос по продуктовой линейке.. Хотелос бы узнать, почему у токого универсального банка до сих пор нет такого интересоного для отдельных физиков ( в т.ч. и для меня) продукта??! Думаю, что у банка в целом существует оч.устойчивая лояльная...
Информационный Центр "Рейтинг" опубликовал бюллетень, содержащий список крупнейших банков России по состоянию на 1 января 2011 г. Банк Проектного Финансирования...0 комментариев 2 393 просмотра
В Москве сегодня выходит в широкий прокат фильм Левана Габриадзе и Тимура Бекмамбетова «Выкрутасы» с несравненной Миллой Йовович в главной роли. Однако закрытый...0 комментариев 1 511 просмотров
Банк Проектного Финансирования приветствует всех профессионалов и любителей сайта www.banki.ru! Нам приятно работать с вами, прислушиваться к вашей конструктивной...2 комментария 1 523 просмотра
Как говорится в сообщении пресс-службы агентства, «...в течение года банк реализовал основные элементы заявленной на 2010 год стратегии развития, продемонстрировал...0 комментариев 1 469 просмотров
В конце декабря в Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие кредитно-кассового офиса Банка Проектного Финансирования. Это произошло одновременно с ещё одним...0 комментариев 2 736 просмотров