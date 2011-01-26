В конце декабря в Горно-Алтайске состоялось торжественное открытие кредитно-кассового офиса Банка Проектного Финансирования. Это произошло одновременно с ещё одним важным событием в жизни города - в тот же день в Горно-Алтайске приземлился первый самолёт возобновленного после длительного перерыва рейса из Новосибирска. Первым с трапа самолета спустился Заместитель Председателя Правления БПФ Олег Исаев, прилетевший на открытие офиса банка в Горно-Алтайске. Регулярный рейс Новосибирск-Горно-Алтайск открыт ОАО «Аэропорт Толмачёво» совместно с авиакомпанией «Ангара» при поддержке Правительства Республики Алтай и Администрации Новосибирской области. Банк Проектного Финансирования, как партнёр ОАО «Аэропорт Толмачёво», не мог пропустить такой исторический момент, как назвал его вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер, поскольку регулярное авиасообщение между Горно-Алтайском и другими городами было прервано почти 20 лет назад, и с тех пор аэропорт принимал только чартерные рейсы.
Как отметил Николай Симонов, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, регулярные рейсы между Новосибирском и Горно-Алтайском крайне важны для развития Сибири в целом и развития туристического бизнеса в частности. Но туризм должен быть обеспечен ещё и инфраструктурой, частью которой являются банковские сервисы. Поэтому открытие офиса БПФ в Горно-Алтайске - событие безусловно важное, и банк рад быть участником реализации нового этапа развития Республики Алтай.
Офис БПФ находится по адресу: г. Горно-Алтайск, Коммунистический проспект, д. 68, тел: 8 (38822) 47 447.
Подробную информацию об услугах кредитно-кассового офиса БПФ «Горно-Алтайск» можно узнать на сайте www.bpf.ru
или по телефонам: 8 (38822) 47 447, 8 (495) 99 55 100.