Национальное рейтинговое агентство подтвердило индивидуальный рейтинг кредитоспособности Банка Проектного Финансирования на уровне «А» («высокая кредитоспособность, второй уровень»)

Как говорится в сообщении пресс-службы агентства, «...в течение года банк реализовал основные элементы заявленной на 2010 год стратегии развития, продемонстрировал достаточные темпы роста банковского бизнеса и неплохую кредитную активность, а также существенно нарастил объем срочных средств физических лиц.»



«Также агентство отмечает перспективность новых проектов банка, связанных с обслуживанием системообразующих предприятий транспортной и судостроительной отрасли России, планируемое увеличение уставного капитала банка и высокий уровень поддержки со стороны основного акционера» - заявила заместитель начальника аналитического управления НРА Светлана Каневская.



