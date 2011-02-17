В Москве сегодня выходит в широкий прокат фильм Левана Габриадзе и Тимура Бекмамбетова «Выкрутасы» с несравненной Миллой Йовович в главной роли. Однако закрытый показ этой искрометной комедии состоялась в День Святого Валентина, 14 февраля, и, поскольку БПФ был одним из спонсоров премьеры кинокартины, мы рады рассказать вам о том, как это было.Показ состоялся в понедельник вечером в кинотеатре «Октябрь». Дата премьеры была выбрана не случайно, ведь фильм - о любвиКстати, эту добрую, солнечную и веселую комедию несомненно стоит посмотреть не только романтически настроенным барышням, потому что она не только о любви, но и про футбол...В числе присутствовавших, кроме главных персонажей фильма – Константина Хабенского и Ивана Урганта, на премьере были замечены Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Аркадий Укупник, Сергей Селин и другие знаменитости. В "Октябре" был аншлаг, все ждали самую главную звезду. Опоздав на час из-за вечных московских пробок и съемок программы "Прожектор Пэрис Хилтон", Милла все-таки появилась на широкой публике в прекрасном вечернем белом платье в пол и отличном настроении. Звезду осаждали многочисленные представители прессы, жаждущие взять интервью, и хотя удалось это сделать далеко не всем, каждый был очарован её красотой, жизнерадостностью и открытой улыбкой.Кстати, немного подробностей о фильме (без спойлеров!)знаете ли вы, что режиссёр картины Леван Габриадзе - это скрипач из культового советского фильма "Кин-дза-дза" и по совместительству сын великого художника и режиссера? И это его первый большой фильм. Удачный, надо заметить. Который вообще-то планировали снять к Чемпионату мира по футболу, но задержались со съемками и к вышеозначенному событию не успели. Пришлось практически полностью переписывать сценарий и массу сцен снимать заново. Получилось не менее замечательно, хотя от темы футбола решено было совсем не отказываться. На премьере она тоже была центральным лейтмотивом, как можно заметить по фотографии