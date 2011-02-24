БПФ занял 64 место в списке крупнейших банков России по версии ИЦ "Рейтинг"

Информационный Центр "Рейтинг" опубликовал бюллетень, содержащий список крупнейших банков России по состоянию на 1 января 2011 г.

Банк Проектного Финансирования занял в этом списке 64 место.

Списки 100 крупнейших банков России, публикуемые ИЦ "Рейтинг" в газетах "Ведомости", "Труд ", "Moskow Times", в журналах "Business Review", "The Banker"., в Интернете на сайте RBC.Ru и других СМИ, составляются по особой методике на основании закрытых данных. Классификации надежности коммерческих банков Москвы разработана по стандартам, близким к мировым.

