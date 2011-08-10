В настоящее время, проведя платеж с помощью Citibank Online, есть возможность распечатать подтверждение платежа только непосредственно после его проведения, да и то в не очень убедительном виде. За нормальной платежкой с отметкой банка (пусть и факсимильной) необходимо идти в отделение (на...
Господа, вот мой список получателей коммунальных платежей в меню "Сделать платеж": MTS(МТС) СТРИМ MGTS SUB (МГТС АБОН.ПЛ) MTS(МТС) МТС MTS(МТС) МГТС АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА КВАРТПЛАТА МОСКВА КВАРТПЛАТА МОСКВА МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСКВА МОСЭНЕРГОСБЫТ МОСКВА СТРИМ КВАРТПЛАТА...
Предлагаю рассмотреть возможность рассылать оповещения по неуспешным операциям (недостаточно средств, неверный пин и т.д.). Это позволит клиентам раньше узнавать о попытках несанкционированного использования карт. На данный момент многие банки осуществляют данные оповещения.
Уважаемые господа, наконец-то карты почти всех типов (6 из 8, если быть точным) стали выпускаться с чипом. Однако, если подавать заявление на досрочный перевыпуск действующих карт, то карты на руках блокируются примерно на 7-10 дней, что очень неудобно. Между тем, при перевыпуске карты в связи...
Ситибанк запускает услугу «Единый счет», которая позволит москвичам оплачивать жилищно-коммунальные услуги по г. Москва (ГУП «МосгорЕИАЦ»), а также услуги Московской...0 комментариев 1 993 просмотра
Сообщаем Вам о том, что с 13 августа 2011 года в Ситибанке появилась долгожданная возможность совершать бюджетные платежи через систему Citibank Online. Процесс...2 комментария 2 733 просмотра
Рады Вам сообщить, что 25 июля была запущена обновленная версия официального сайта Ситибанк. Новый дизайн и внешнее оформление были разработаны в соответствии с...0 комментариев 5 775 просмотров
Фонд Citi и Российский Микрофинансовый Центр объявили о начале приема заявок для участия в седьмом ежегодном конкурсе «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства»....0 комментариев 1 703 просмотра
HSBC рекомендует всем своим российским клиентам перейти на обслуживание в Ситибанк ООО «Эйч-эс-би-си Банк (PP)» (HSBC) объявляет о назначении ЗАО КБ «Ситибанк» ...0 комментариев 2 048 просмотров