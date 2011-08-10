Принято

В настоящее время, проведя платеж с помощью Citibank Online, есть возможность распечатать подтверждение платежа только непосредственно после его проведения, да и то в не очень убедительном виде. За нормальной платежкой с отметкой банка (пусть и факсимильной) необходимо идти в отделение (на...